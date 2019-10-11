Москва, , 11:01 — REGNUM Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом обсудили в Каире президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Мантурова, у российской стороны остаются вопросы к безопасности аэропортов Египта. Пока Египет не решит вопросы обеспечения авиабезопасности, полеты не возобновятся.

Аэропорт Хургады, вызывает меньше вопросов, в отличие от аэропорта Шарм-эль-Шейха, который не защищен от потенциальных атак со стороны пустыни.

Вместе с тем Мантуров надеется, что возможны еще контрольные посещения аэропортов Египта российскими авиаспециалистами. И только после этих инспекций будут приниматься решения по возобновлению чартеров на курорты Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление полетов из России в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду возможно уже в ближайшее время, заявил 9 октября 2019 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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