Лондон, , 10:54 — REGNUM В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.

По данным издания, банковская карта из 18-каратного золота стоит £18,75 тыс. ($25 тыс.), а за индивидуальный дизайн придется заплатить еще больше.

По словам исполнительного директора Королевского монетного двора Энна Джессопа, выпуск такой карты «связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средств».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Сбербанка, большинство краж денег с банковских карт российских граждан, которые находятся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Самым распространённым способом кражи является так называемый скримминг.

Читайте также: В Сбербанке рассказали, где за рубежом опаснее всего расплачиваться картой