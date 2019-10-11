Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Наглядную статистику внешнеэкономического торгового оборота Китая и США представил сайт экономической статистики howmuch.net со ссылкой на данные Обсерватории экономической сложности (OEC) в преддверии очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США.

Так, Китай экспортирует в США телефонов, оборудования сетей сотовой связи и прочих беспроводных сетей на сумму $43,67 млрд (9,8% от общего экспорта), автоматизированных машин для обработки данных на $37,24 (8,4% от общего экспорта), скутеров, трехколесных велосипедов и подобных игрушек и прочих игрушек на $12,32 млрд (2,8% от общего экспорта). После этих трех позиций четвертое и пятое место разделили коммуникационное аппаратура на $11,25 млрд (2,5% экспорта) и оборудования для аттракционов на $5,35 млрд (1,2% от экспорта).

США, в свою очередь экспортируют в Китай самолеты и прочую воздушную технику на сумму $13,13 млрд, что составляет 9,9% от их общего экспорта в Китай, соевых бобов на $12,46 млрд (9,4%), автомобилей с поршневым двигателем внутреннего сгорания на $7,89 млрд, электронные интегральные схемы на $4,95 млрд (3,7%) и нефть на сумму $3,97 млрд (3%).

Помимо указанных выше позиций, Китай также в существенной степени импортирует в США экраны и мониторы, различного рода электронику для дома, сидения и так далее. США, в сою очередь поставляют в Китай золото, личный транспорт, природный газ и прочие углеводороды, а также медь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне прошел очередной раунд двусторонних торговых переговоров, который, по утверждению осведомленных источников, не увенчались особыми успехами. Переговоры призваны разрешить разногласия, приведшие к торговым войнам между странами.

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