Тюмень, , 10:36 — REGNUM В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтируют 35 км дорог на сумму 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

В 2018 году в столице региона было отремонтировано 17 км дорог. В этом году запущена тюменская кольцевая дорога (ТКАД), которая строилась 16 лет.

Дорогая стоимость километра дорожного покрытия оправдывает себя, считают в региональном управлении строительства. Так как Тюмень ежегодно входит в тройку лидеров различных рейтингов качества автомобильных дорог в России.

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