Инчхон, Южная Корея, , 10:38 — REGNUM Южнокорейская авиакомпании Jeju Air запустила новый прямой рейс в Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Харбин будет осуществляться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) с 11 октября.

Известно, что с данным рейсом компания Jeju Air увеличило число маршрутов в Восточный Китай до трех, включая рейс до Яньцзи, запущенный в августе текущего года.

Представители компании отмечают, что город Харбин является достаточно известным городом среди жителей страны, так как в 1909 году глава партизанского отряда провинций Канвондо и Хамгёндо Ан Чун Гын застрелил на Харбинском вокзале председателя Тайного совета Японии Ито Хиробуми.