Москва, 11 октября 2019, 10:32 — REGNUM Запланированное в Министерстве труда и социальной защиты РФ изменение условий выплат по уходу за ребёнком ударит по всем, кто работает хотя-бы час в неделю, получая «белую» зарплату, считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя данную тему на своих интернет — ресурсах, он пояснил:
По мнению экономиста Кричевского, в случае, если нововведения будут приняты, пособий лишатся сразу несколько категорий российских граждан.
«Матери-одиночки, которых сердобольные работодатели не отправляют в отпуск по уходу — привет вам; дистанционно занятые — привет вам; самозанятые (Очень интересный вопрос. Кондовый Минтруд по этому пункту в ступоре, но все равно), видимо, тоже привет вам; ИП, пекущие тортики, выпускающие варежки или оказывающие услуги, уплачивая взносы (интернет в помощь, никуда ходить/ездить не надо) — привет вам; серый сектор, или работа без оформления (в крайнем случае, оформление на другое лицо) — добро пожаловать», — иронизирует эксперт.
Резюмируя, Никита Кричевский заявил, что не сомневается — государство таким образом решило сэкономить бюджетные средства:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранееРБК со ссылкой на Минтруда РФ сообщил о подготовленном проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В случае их принятия, претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет сможет только тот, кто фактически ухаживает за ребенком.
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