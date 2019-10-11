Москва, , 10:27 — REGNUM Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняло постановление о создании в структуре организации комиссии по индустрии спорта, сообщила пресс-служба компании «Новотранс».

По замыслу создателей нового направления, комиссия позволит усовершенствовать российскую нормативно-правовую базу, связанную с производством, продвижением и сбытом спортивных товаров, а также по ряду сопутствующих направлений.

Планируется, что эксперты РСПП проанализируют актуальные проблемы развития спортивной промышленности в России, выработают благоприятные условия предпринимательской деятельности, включая стимулирующие меры по поддержке отечественного спорта, будут привлекать средства на мероприятия в области физкультуры и спорта.

На посту председателя созданной комиссии утвержден член правления РСПП, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров. Отмечается, что его кандидатура утверждена в связи с активным вкладом транспортного холдинга в развитие профессионального и любительского спорта в России.

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