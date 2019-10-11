Уфа, , 10:28 — REGNUM В планах правительства Башкирии нет намерений приватизировать предприятия «Башспирт», аэропорт «Уфа» и «Башинформ». Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на встрече с журналистами, передает 11 октября ИА «Башинформ».

По его словам, сейчас руководство Башкирии нацелено не на распродажу активов, а на их накопление.

«И это политика сознательная, она не будет меняться», — заявил он журналистам.

Александр Сидякин также отметил, что данное решение касается и вывода нескольких предприятий, таких как «Башавтотранс» и издательский дом «Башкортостан» из процедуры банкротства.

«Мы сознательно возвращаем активы в республиканскую собственность, но не для того чтобы дальше реализовывать их. Поэтому в планах правительства республики приватизации «Башспирта», аэропорта «Уфа», «Башинформа» нет», — отметил руководитель администрации главы Башкирии.

Он также сообщил, что главной задачей руководства Башкирии в отношении «Башспирта» является наращивание объемов налоговых поступлений и акцизов в республиканский бюджет. Кроме этого, руководство региона планирует конкурировать на равных с другими российскими производителями.