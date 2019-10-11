Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект о поддержке генерирующих объектов на основе торфа правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Меры поддержки генерирующих объектов, функционирующих на розничных рынках электрической энергии и мощности на основе использования торфа, предлагается сделать аналогичными мерам, предусмотренным для объектов по производству электрической энергии на базе возобновляемых источников энергии.

«Производители электрической энергии, вырабатываемой на основе использования торфа, в действующей модели регулирования имеют возможность эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения техникоэкономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электрическую энергию», — отмечают авторы.