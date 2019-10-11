Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбургской области за семь месяцев 2019 года зафиксировано 190 убыточных организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений), сообщает Оренбургстат.

По оперативным данным, в январе — июле 337 организаций получили прибыль в общей сложности на 98,9 млрд рублей. За этот же период 190 организаций имели убыток на 11,3 млрд рублей.

Отмечено увеличение удельного веса убыточных организаций по сравнению с 2018 годом на 1,9%.