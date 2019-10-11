Ярославль, 11 октября 2019, 09:51 — REGNUM В Ярославле городские власти отреагировали на предостережение прокуратуры и объявили аукцион на оказание услуг по обеспечению наружного освещения на 4-й квартал 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Ярославля внесла предостережение и.о. директора департамента городского хозяйства в связи с отсутствием контракта на обслуживание систем наружного освещения. Действие предыдущего контракта истекло 30 сентября, новый не был заключен из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств, то есть денег в бюджете. В результате жители города стали жаловаться на темноту. На некоторых улицах фонари не работают.

В результате Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля все-таки объявило аукцион на обслуживание сетей. Начальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Аукцион должен пройти 21 октября. Если победитель будет определен и результаты процедуры никто не оспорит, обслуживание сетей освещения возобновится в начале ноября.

Проблема с обслуживанием сетей напрямую связана с крайним дефицитом бюджета Ярославля. Ранее контракт с обслуживающей организацией заключался на год. Сейчас торги идут каждый квартал, причем зачастую несвоевременно. Частая смена подрядчиков также не идет на пользу работе.

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