Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Реализация первых проектов, предусмотренных технологической стратегией «Газпром нефти», обеспечила экономический эффект вдвое превышающий объём инвестиций, сообщила пресс-служба компании.

Всего в технологический портфель компании в сегменте геологоразведки и добычи входит 100 проектов. Суммарный долгосрочный доход от первых 27 проектов, реализованных на первом цикле, составил 2,5 млрд рублей — вдвое больше направленных инвестиций.

«У сегмента новых технологий колоссальная востребованность и маржинальность. Пожалуй, сегодня это один из самых эффективных по доходности видов деятельности нашей компании», — сказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

В компании напомнили, что технологическая стратегия сформирована в 2014 году. В фокусе внимания этого документа — работа с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами, увеличение выработки зрелых месторождений, освоение Арктических территорий.

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