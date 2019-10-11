Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM К 2021 году на южном подъезде к Ростову-на-Дону будет построен новый пойменный мост. В ходе реконструкции дорожники расширят переправу до восьми полос движения.

«Тем самым мы повысим пропускную способность данного участка дороги до 120 тыс. автомобилей в сутки, что практически в два раза превышает ту интенсивность, которая складывается на данный момент времени», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» главного инженера ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Дмитрия Макарова.

Старый мост, которому уже около 50 лет, разберут к 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году автодорога «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» была капитально отремонтирована. Общий бюджет проведённых работ составил 358,4 млн рублей.

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