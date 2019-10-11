Москва, , 09:46 — REGNUM После консолидации в начале дня 10 октября нефть марки Brent начала развивать поступательный подъем и к концу торгов выросла к отметке $59,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Благодаря кратковременному рывку котировки вышли в плюс на недельных графиках, хотя воздействия драйверов роста не хватило для штурма ключевой отметки $60, которая теперь выполняет функцию ближайшего сопротивления. Сегодня, 11 октября, цены передвинули максимумы до $59,80.

Вчерашние заявления генсека ОПЕК приободрили покупателей. Фактически Баркиндо пообещал, что ОПЕК продлит сделку об ограничении добычи, заявив, что картель будет сокращать производство большую часть 2020 года.

Теперь участники рынка будут закладывать в цену такой сценарий, хотя далеко не факт, что все участники группы ОПЕК+ готовы и далее отдавать свою долю рынка американским сланцевикам, которые, к слову, на прошлой неделе нарастили добычу до нового рекордного максимума 12,6 млн баррелей в день.

Тем временем с торгового фронта тоже поступили позитивные сигналы, позволяющие надеяться на заключение частичной сделки. 11 октября должен состояться диалог между Трампом и вице-премьером КНР Лю Хэ, от исхода которого будет зависеть дальнейший настрой рынка нефти и мировых площадок в целом.

С технической точки зрения, для убедительности быкам нужно совершить уверенный пробой психологического уровня $6, чтобы продолжить рост. Сегодня такой сценарий вполне вероятен. Если же ожидаемых подвижек в переговорах не произойдет, Brent рискует попасть под агрессивную фиксацию прибыли», — пояснил эксперт.

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