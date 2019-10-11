Токио, , 09:27 — REGNUM В сентябре 2019 года «морской» пассажиропоток из южнокорейского Пусана в Японию сократился на 80%. Об этом сообщает агенство Kyodo со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Согласно опубликованным данным, число южнокорейских туристов, прибывших из Пусана и посетивших префектуры Фукуока, Ямагути, Нагасаки, составило 19 888 человек, что на 80,6% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Известно, что в августе текущего года поток «морских» туристов из Пусана сократился на 69,4%.

Специалисты отмечают, что общий поток туристов из Южной Кореи сократился на 86,8%.

В июле число южнокорейских туристов, посетивших остров Кюсю сократилось на 16,8%, до 147 352 человек, а общий поток иностранцев в данный регион — на 7,9%, до 418 878 человек.