Тюмень, , 09:01 — REGNUM В Тюменской области на автодороге Ишим-Петропавловск за неделю задержали почти 60 тонн продовольственных товаров из Казахстана. Сельскохозяйственная продукция из сопредельной страны не имела сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Баранина, мясо птицы, колбасные изделия, молочная продукция доставлялась в Россию из Казахстана без ветеринарно-санитарных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Из сопредельной страны не допущены лук, перец, дыни, которые пытались провезти с недействительным фитосанитарным сертификатом, а партия гранатов доставлялась вообще без документов.

Вся ввезённая с нарушениями продукция возвращена в Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.