11 октября 2019 | Время чтения 9 мин

Андрей Маленький, , 18:19 — REGNUM В одной и той же голове, если она здорова, плюрализм не живет. Жизненная стратегия тоже бывает только одна: ориентация либо на успех, либо на избегание неудач. Какая стратегия у правительства Д. Медведева? На словах — ориентация на победу, на достижение, на успех. Но деле — максимальный консерватизм с видом на депрессию. Под вуалью патетики — постоянные страхи перед глобальными внешними обстоятельствами. Такова и логика предлагаемой бюджетной политики на три года: отечественная экономика в ближайшем будущем не выйдет за пределы «условий консервативного изменения внешних условий» (таков слоган), надо подчиниться «цели минимизации бюджетных рисков». Прогноз социально-экономического развития страны построен с учетом фактора «продления антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода». Не политика — концентрированное выражение экономики, а экономика как концентрированное выражение политики извне. Как в голове могут сосуществовать две картины мира? Одна — пессимистическая, демобилизующая собственный потенциал развития. Вторая — в виде Бюджетного прогноза Российской Федерации до 2036 года, утвержденного распоряжением правительства 29 марта 2019 г. №558-р: «Процесс подстройки российской экономики и финансового сектора к изменившимся внешним условиям… завершился. Результаты произошедшей адаптации, хоть и небезболезненной для отечественной экономики, выгодно отличают Россию от многих сырьевых стран, оказавшихся неподготовленными… Удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем финансовом рынке, укрепить доверие к банковской системе и национальной валюте, благополучно пройти пик выплат по внешним долговым обязательствам, стабилизировать инфляционные ожидания экономических агентов и в целом сформировать необходимые условия для оживления деловой активности и возобновления экономического роста».

Заседание правительства РФ government.ru

Заседание правительства РФ government.ru

Исходя из Бюджетного прогноза, в этот же день были перепланированы все отраслевые и межотраслевые действия и правительственные планы. Д. Медведевым установлен очередной бюрократический рекорд: было подписано сразу несколько десятков постановлений и распоряжений, хотя прочитать их за раз обычному человеку никак не удастся. Подписать, конечно, может каждый, но прочитать — нет: примерно двадцать пять постановлений о финансовой перепланировке действующих государственных программ и переизложение некоторых в новой редакции. При таком темпе подписания бумаг неудивительно, что за все время своего премьерства Д. Медведев ни разу не продемонстрировал досконального знания хотя бы одного из программных правительственных решений, которые он подписал. Через полгода с подачи руководителя Минфина — первого второго лица в кабинете министров — Д. Медведев росчерком пера снова изменил все свои решения, принятые 29 марта в отношении государственных программ.

Все это станет очевидно в ноябре при втором чтении закона о федеральном бюджете. Первое чтение законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку пройдет 23 октября. Без каких-либо осложнений. Политические дискуссии будут, но вряд ли кто-то примется за опровержение макроэкономических расчетов, представленных правительством. Все сосредоточатся на подготовке ко второму чтению, раскроют 521 (пятьсот двадцать один) файл приложений к проекту закона и убедятся в том, что сделали это напрасно: часть файлов дублирует друг друга, большинство содержит методики расчета субсидий, субвенций и трансфертов в целях «равноценной» бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Обнаружится, что в одном из файлов вместо проекта паспорта государственной программы на 2020−2022 годы окажется прошлогодний проект паспорта государственной программы с расчетом бюджетных потребностей на текущий год.

В центре внимания окажутся расходы на национальные проекты и государственные программы. Пять государственных программ из 43 еще в 2017 году названы пилотными. В их отношении действует особый режим создания и контроля исполнения. Это программы: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие транспортной системы», Госпрограмма развития сельского хозяйства. В перечень пилотных программ не вошла государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Это неправильно, так как именно от ее реализации напрямую зависит успех госпрограммы «Развитие здравоохранения», а также не хирургический, а терапевтический путь развития отечественного здравоохранения. К тому же эта программа — самое слабое звено среди программ, курируемых Минпромторгом. В прошлом году она была исполнена всего на 62,9%. В 2017 году её выполнение было тоже некачественным и составило всего 81,7%. За первое полугодие 2019 года программа исполнена на 13,5 процента, что хуже, чем в 2018 году (тогда 26,3%). В этом году правительство продлило программу до 2024 года, но не изменило цели и задачи. Цель госпрограммы — создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. Получается, что, продлив программу до 2024 года, но сохранив прежнюю цель, правительство сознательно передвинуло горизонт на пять лет вперед и отодвинуло нашу фармацевтическую и медицинскую промышленность от мировых стандартов на эти же годы. Это уже политическое решение, если в правительстве поняли, что сделали. По сравнению с решением от 29 марта ресурс программы, зафиксированный в проекте бюджета, уменьшен на 500 млн рублей. Плановое увеличение доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления до 53 процентов теперь понижено до 40 процентов. А по Сводной информации по государственной программе Российской Федерации, представленной в виде приложения к законопроекту, доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления имеет вообще другие значения: 2019 год — 46 процентов, 2020 год — 32 процента, 2021 год — 33 процента, а 2022 год — 34 процента. Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления вместо 43 процентов (в денежном выражении) теперь в плановом порядке составит 30 процентов. Плановое увеличение экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 156 млрд рублей теперь сократится до 128 млрд. Увеличение доли лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 93 процентов к 2024 году упадет до 80 процентов. Таким образом, апологетам программы будет весьма трудно доказать кому бы то ни было в 2024 году, что цель программы достигнута. При таких-то показателях.

Фармакологическое производство Asemi

Разобраться с изменениями в пилотной государственной программе «Развитие здравоохранения» было сложно, потому что в базе данных бюджетного законопроекта она оказалась представленной прошлогодним проектом паспорта. За шесть месяцев точка зрения правительства на финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» существенно изменилась. Добавляется почти четверть триллиона рублей. Сам факт того, что в программу войдут еще 246,9 млрд рублей, конечно, приятно удивляет, но пока не впечатляет и пока не радует. Почему именно 246,9 млрд рублей? Как это скажется на отраслевых показателях в 2020—2022 годах? Деньги более или менее равномерно распределятся на все направления госпрограммы, включая увеличение финансирования нацпроекта «Здравоохранение». К тому, что там раньше запланировано, добавится финансирование строительства онкобольницы в Рязани. Но почему сокращается финансирование подпрограммы «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины», а точнее — ведомственной целевой программы «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины»? На 14,5 млрд рублей на трехлетку. Это много.

Выделение направления в государственной программе произошло еще шесть лет назад в самом первом варианте её существования. Фундаментальная наука стоит в самом начале цепочки, связывающей открытие нового закона, явления, эффекта и появление нового лекарственного препарата, прибора, технологии, созданных с их использованием. Трансляционная медицина масштабирует исследования и технологии, обеспечивает привлечение финансовой поддержки, пересмотр правовых норм. Персонализированная медицина — быстро развивающаяся область здравоохранения, основанная на интегрированном, координированном и индивидуальном для каждого пациента подходе к анализу возникновения и течения заболеваний, разработку персонализированных средств лечения на основе геномики, тестирования на предрасположенность к болезням, профилактику, объединение диагностики с лечением и мониторинг лечения.

Когда принималось решение о выделении фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины в отдельное направление государственной политики в сфере здравоохранения, то исходили из того, что по числу научных публикаций — основному продукту научного исследования — Россия находилась на 15—18-м месте, по уровню цитирования этих публикаций — за списком из 20 ведущих стран, а по суммарному рейтингу публикационной активности по разделу медицинская наука — на 658-м месте. Зарегистрированные патенты также зачастую были низкого качества. Не было системы оценки перспективности патентов, международного патентования и управления результатами интеллектуальной деятельности. А имеющиеся в российском секторе исследования и разработки мирового уровня не находили применения в российской экономике ввиду несбалансированности национальной инновационной системы. Наблюдался весьма низкий рейтинг науки в молодежной среде.

Студенты Фармакадемии Dyakovanatasha

С февраля этого года направление переформатировано в виде ведомственной целевой программы, рассчитанной на 2019−2024 годы. С ноября программа рискует потерять 13,5 млрд рублей, или почти 30 процентов всего объема в расчете на 2020−2021 годы. Деньги перетекут в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2020 году в объеме 6 732,9 млн рублей, в 2021 году — 6 937,2 млн рублей. В пояснительной правительственной записке этот переток уже обозначен, но приток их новую программу еще не зафиксирован. Понятно, что к этим деньгам Минздрав уже никакого отношения иметь не будет, так как в научно-технологической программе он участвует в подпрограмме подготовки кадров в системе высшего образования.

Все это не поддается пониманию. Дело в том, что Минэкономразвития обратило внимание на то, что именно исполнение подпрограммы «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» показало весьма значимые результаты: число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло тысячи человек. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения — 2275 статей. Видимо, этот доклад Минэкономразвития либо поступил слишком поздно в правительство, либо слишком поздно оказался прочитанным. Во всяком случае на сайте правительства он был опубликован только 1 октября, когда все решения о бюджете уже были приняты.

В следующих статьях надо помочь депутатам Государственной думы разобраться и с другими пилотными и не пилотными программами, поскольку второе чтение бюджета — не за горами. Надо успеть предупредить. Кто предупрежден, тот вооружен.