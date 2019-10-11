Москва, , 08:57 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года предприятие «GM-АвтоВАЗ» продало юридическим лицам в России более 3 тыс. внедорожников Chevrolet Niva. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Среди покупателей Chevrolet Niva: министерство внутренних дел Российской Федерации, противопожарные службы, муниципальные образования, а также крупные лизинговые и транспортные компании.

Данная программа работает уже более 10 лет. По ней корпоративные клиенты и компании в РФ могут купить авто тольяттинского завода на специальных условиях. Государственные органы, коммерческие и лизинговые компании, дипломатические службы и средства массовой информации также могут получить дополнительную скидку в размере от 2 до 8%.

Напомним, в сентябре 2019 года в РФ было продано 31 516 машин компании АвтоВАЗ, что на 1,1%, чем за сентябрь 2018 года. Всего за первые девять месяцев 2019 года продажи компании составили 265 200 единиц. Это на 2,4% выше результата прошлого года.

Читайте также: Компания «GM-АвтоВАЗ» расширяет линейку Chevrolet Niva