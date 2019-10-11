Лондон, , 09:04 — REGNUM Институты, управляющие экономикой, должны адаптироваться к условиям «странного нового мира», говорится в статье издания The Economist.

«В течение последних 30 лет данные учреждения придерживались установленных правил… Существовало определённое разделение труда: политики сосредотачивались на многочисленных приоритетных задачах государства, а банки пытались приручить цикл деловой активности», — говорится в статье.

В статье указано, что сложившееся «разделение труда» начинает рушиться, поскольку исчезла связь между снижением уровня безработицы и ростом инфляции.

«Большая часть богатых стран мира переживает бум на рынке труда, даже несмотря на то, что центральные банки не могут достигнуть целевых показателей инфляции. Уровень безработицы в США достиг 3,5% — это самый низкий уровень безработицы с 1969 года, при этом уровень инфляции составляет всего 1,4%… Это странное положение дел раньше казалось временным явлением, но теперь оно стало нормой. В результате этого необходимо скорректировать правила экономической политики, в том числе деятельность правительств и центральных банков, иначе это чревато серьёзными последствиями», — отмечает издание.

В издании считают, что в этом кроется опасность слияния монетарной и фискальной политики, поскольку у политиков возникает соблазн вмешаться в дела центральных банков, а у центральных банков появляется желание принимать решения, которые являются исключительной прерогативой политиков.

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