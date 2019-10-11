Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2019», которая проходит в Москве, подписаны соглашения о подготовке кадров для агропромышленного комплекса Ульяновской области. Договорённости предполагают создание проектного офиса по цифровизации и роботизации аграрных процессов, проведение исследований в сфере механизации и растениеводства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Делегация Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина закрепила намерения в части развития кадрового сектора АПК. Соглашение о сотрудничестве между обществом «Евротехника», министерством агропромышленного комплекса и вузом предусматривает организацию офиса по цифровизации и роботизации сельскохозяйственных процессов для обучения, переподготовки специалистов, проведения исследований в сфере механизации и растениеводства. Речь идёт о работе с современными комплексами для возделывания зерновых и масличных культур, картофеля, производственном обучении студентов.

Также закреплена договоренность о кадровой подготовке с обществом «БиоРесурс». Последняя обязуется внедрить технологический процесс изготовления удобрений, добавок и премиксов на основе модифицированного цеолита. Университет, в свою очередь, обеспечит кадровое и научное сопровождение исследовательских и опытно-конструкторских работ в области разработок удобрений.

Региональные власти отмечают, что данные соглашения «позволят в целом улучшить кадровую политику», привлечь специалистов в сельскую местность.

Как сообщало ИА REGNUM, российская агропромышленная выставка «Золотая осень» открылась в Москве 9 октября и завершится 12 октября. В церемонии открытия принял участие председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Участниками выставки стали более 1500 экспонентов из России и стран зарубежья.

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