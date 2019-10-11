Лондон, , 08:38 — REGNUM В 2019 году Россия стала вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, потеснив Соединённые Штаты на третье место. Об этом на отраслевой конференции в Лондоне сообщила представитель DG Energy, Еврокомиссия, Моника Жигри.

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Уточняется, что относительного прошлого года Бельгия и Франция удвоили объёмы импорта СПГ. А Нидерланды увеличили импорт сжиженного природного газа за последний год в три раза.

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В общей сложности доля СПГ в общем объёме ввозимого в Евросоюз природного газа увеличилась до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос заявил, что в ближайшие десять лет на рынке газового сырья останутся только три крупнейших производителя газа — это Катар, Соединённые Штаты и Россия. При этом по производству сжиженного природного газа США обойдут РФ и займут второе место в мире после Катара.

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