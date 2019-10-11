Москва, , 08:45 — REGNUM Министерство финансов РФ предлагает запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче кредитов и брать с заёмщика страховку за весь срок кредита сразу. Об этом 11 октября пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках к закону «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые разрабатывает Минфин. Предложено не только запретить требовать с получателя потребительского кредита отдельной платы за дополнительные услуги, но и возмещать заёмщику убытки. За нарушение «права на свободный выбор услуг» предложено удерживать с кредитора двукратную стоимость таких услуг.

Кроме того, в законопроекте говорится, что заемщика не должны обязывать страховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать вносить страховые платежи ежегодно.

Такую позицию министерства поддерживает Центробанк. Участники рынка, отмечает издание, говорят о давнем отказе от подобной практики.

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