Барнаул, , 08:21 — REGNUM Власти Алтайского края отчитались о создании необходимого норматива по топливу. Как поясняет пресс-служба Алтайского края, на объектах малой теплоэнергетики Алтайского края сейчас хранится 133 тысячи тонн угля, что составляет 102% от норматива.

«Сформирован резервный запас в объеме 22 тысячи тонн», — отметили в региональном правительстве.

Также известно, что три района, которые не смогли сформировать запас топлива на 45 суток, получили значительную сумму субсидий на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями. Речь идёт о выделении 10 миллионов рублей Локтевскому району и 20 миллионов рублей — Каменскому району.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на заверения региональных властей, проблемы с отоплением в социальных учреждениях всё-же возникли. По состоянию на 1 октября 2019 года отключенными из-за долгов перед энергетиками оставались более 10 котельных. Формирование муниципального запаса угля позволит не допустить чрезвычайных ситуаций зимой и обеспечить бесперебойное прохождение отопительного периода.

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