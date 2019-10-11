Минеральные Воды, Ставропольский край, , 08:24 — REGNUM Масштабная реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск стартовала на Ставрополье. Её планируется расширить до четырех полос, что позволит повысить скорость и безопасность движения, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе губернатора края.

На первом этапе будет проведена реконструкция на участке 36 — 46 км. Ее завершат до осени 2021 года. На втором этапе работы будут выполнены на участке 0 — 30 км. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2024 году.

За это время будут построены многоуровневые транспортные развязки, подпорные стенки, оборудовано освещение, обустроены автобусные остановки с тротуарами. Также предполагается установка бетонного и металлического ограждения, а на некоторых участках — акустических экранов для защиты от шума.

«Можно сказать, что расширения этой дороги жители и гости Кавминвод ждали десятилетия. Сегодня мы дали старт проекту, который сделает поездки в города-курорты более комфортными и безопасными», — цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.

Напомним, дорога А-157 является кратчайшим маршрутом от железнодорожной станции и аэропорта Минеральные Воды в города Кавминвод. Интенсивность движения составляет до 10 тыс. машин в сутки и, по прогнозам специалистов, в ближайшее десятилетие может вырасти вдвое. При этом сегодня дорога на большей части своей протяженности имеет лишь две полосы движения.

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