Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти сорта Brent 10 октября завершились ростом на 2%. Росту котировок способствовали позитивные новости по переговорам США и Китая, а также заявления Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка ожидают, что сегодня, 11 октября, по итогам переговоров Штаты с Китаем заключат промежуточное торговое соглашение. Китайский вице-премьер Лю Хе заявил 10 октября, что Китай готов достичь соглашения с Соединенными Штатами по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации.

Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК и ее союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить избыточное предложение нефти на мировом рынке. Об этом заявил на конференции Oil & Money в Лондоне.

Цена на нефть сорта Brent нащупала поддержку в области $57,33. Сегодня, 11 октября, баррель стоит $59,36. Покупателям нужен положительный исход переговоров, чтобы пройти уровень $59,70.

Учитывая сколько идет торговая война, нужно быть готовым к тому, что результаты переговоров многих разочаруют, и это мгновенно отразится на валютных курсах и стоимости нефти. При благоприятных новостях стоит ожидать роста нефтяных котировок до $60,81. После него откроется дорога к $62,96 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent снова поднялась выше $59 за баррель