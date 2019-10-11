Сеул, , 08:15 — REGNUM В период с 1 по 10 октября экспорт товаров из Южной Кореи составил $13,1 млрд, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, экспорт страны продолжает сокращаться на протяжении десяти месяцев подряд с декабря 2018 года.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 27,2%, нефтепродуктов — на 19,5%, судов — на 23,8%. С другой стороны, экспорт автомобилей увеличился на 15,9%, устройств беспроводной связи — на 52,8%, бытовой техники — на 19,4%.

Экспорт в Китай сократился на 15,7%, США — на 13,1%, в страны ЕС — на 11,7%, на Тайвань — на 39,9%. Однако экспорт в Японию, напротив, увеличился на 8,2%, во Вьетнам — на 10,5%, в страны Ближнего Востока — на 33,2%.

Импорт за аналогичный период также сократился на 15,2%, до $13,8 млрд.

В частности, импорт нефти сократился на 22%, газа — на 18,2%, нефтепродуктов — на 31,8%. С другой стороны, импорт ИКТ увеличился на 9,1%, автомобилей — на 57,8%.

Импорт из Японии сократился на 23,8%, Китая — на 8,6%, стран Ближнего Востока — на 14,4%, США — на 22,4%, стран ЕС — на 15,6%, однако импорт из Канады, напротив, вырос на 37,6%.