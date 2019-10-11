Москва, , 08:12 — REGNUM Торги на Мосбирже 10 октября открылись снижением по рублевым парам на фоне возобновления роста нефтяных котировок, а также позитивных новостей по переговорам США-Китай. Спрос на американскую валюту снизился, так как участники рынка от двух стран ожидают заключения торгового соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль подорожал к доллару и евро и сильно ослабился против британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 64,45 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 70,94 руб. Фунт/рубль вырос на 1,28%, до 80,22 руб.

Китайский вице-премьер Лю Хе заявил 10 октября, что Китай готов достичь соглашения с Соединенными Штатами по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации. На таких заявлениях подешевели защитные активы, юань подрожал.

Пробив поддержку на уровне 64,85 руб. пара доллар/рубль снизилась до 64,40 руб. На пути у продавцов сейчас целевой уровень 64,30 руб. Если Штаты заключат торговое соглашение, то стоит присмотреться к уровню 64,10 руб. Учитывая, что индекс RGBI хорошо растет, показывая высокий спрос на ОФЗ, то на мушке держите уровень 63,72 руб.

Пара евро/рубль скорректировалась с 71,85 до 70,89 руб. Цена сейчас торгуется выше поддержки 70,90 руб. У пары есть запас хода до 70,60. Если Штаты заключат торговое соглашение, то дорога откроется до зоны 70,00−70,30 руб. Скорость падения будет зависеть от динамики пар с евро на рынке Форекс.

Против британца рубль подешевел на 1,28%. На американской сессии фунт показал сильный рост на 2% на фоне надежд на решение вопроса с Brexit. Премьер-министр Ирландии Вардакар заявил, что соглашение по Brexit может быть достигнуто к концу октября, чтобы позволить Великобритании выйти из ЕС упорядоченно.

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