Курган, , 07:14 — REGNUM В Кургане близится к финалу процесс над директором аэропорта столицы Зауралья Дмитрием Коваленко, которого обвиняют в незаконной вырубке 48 деревьев на территории воздушной гавани. Ему и начальнику службы эксплуатационных сооружений аэропорта вменяется ущерб в 1,2 млн рублей, сообщает портал 45.ru.

Рубка деревьев

В суде 10 октября 2019 года выступил государственный обвинитель. По его мнению, деревья на территории аэропорта срубили не из-за птиц, мешающих полётам, а для постройки контрольно-пропускного пункта и автостоянки. Спиленные же деревья не влияли на деятельности аэропорта.

Даже если бы угроза для полётов имела место, то необходимо было получить специальное разрешение на сруб деревьев в администрации города Кургана, на чьей территории размещён аэропорт. Такого разрешения не было, то есть деревья были спилены самовольно.

Государственный обвинитель считает, что подсудимым за спил деревьев нужно назначать наказание в виде условного лишения свободы по ч.3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»). А также взыскать с них ущерб, нанесённый муниципалитету в размере 1,2 млн рублей.

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