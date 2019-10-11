Москва, , 07:06 — REGNUM Снижение Банком России ключевой ставки не будет резким, считает старший аналитик компании COFACE Анна Кокорева, сообщает «Экономика сегодня».

Комментируя заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о планах снизить ключевую ставку, Кокорева сказала:

«В текущих условиях у ЦБ не такой широкий диапазон для снижения ключевой ставки, поэтому они будут снижать её очень аккуратно».

По словам экономиста, на возможность снижать ставку влияет ряд факторов. Например, условием снижения является наличие баланса потребительского спроса и отсутствие повышения стоимости займов.

Также влияет на ситуацию ставка ФРС США, ведь, может, быть, придётся «сглаживать колебание доллара». Ещё один фактор — нефтяные котировки.

Кокорева «Мы видим, что промышленное производство растёт очень медленными темпами, поэтому, вполне возможно, что отсутствие какого-то экономического роста будет негативно влиять на решение Центробанка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о понижении ставки или о том, что она останется на теперешнем уровне, будет принято на заседании ЦБ 25 октября.

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