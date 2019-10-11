Москва, 11 октября 2019, 07:06 — REGNUM Снижение Банком России ключевой ставки не будет резким, считает старший аналитик компании COFACE Анна Кокорева, сообщает «Экономика сегодня».
Комментируя заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о планах снизить ключевую ставку, Кокорева сказала:
По словам экономиста, на возможность снижать ставку влияет ряд факторов. Например, условием снижения является наличие баланса потребительского спроса и отсутствие повышения стоимости займов.
Также влияет на ситуацию ставка ФРС США, ведь, может, быть, придётся «сглаживать колебание доллара». Ещё один фактор — нефтяные котировки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о понижении ставки или о том, что она останется на теперешнем уровне, будет принято на заседании ЦБ 25 октября.
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