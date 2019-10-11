Чита, , 06:50 — REGNUM Персонал государственных медицинских учреждений в Забайкальском крае готовится к знаковому событию: в скором времени в Чите заработает современный и дорогостоящий аппарат МРТ. Его покупка осуществлена на средства нацпроекта «Здравоохранение» в размере более 71 миллиона рублей, поясняет пресс-служба забайкальского губернатора.

Работать новая техника будет на территории онкологического диспансера, где в настоящее время устанавливают модульную конструкцию.

«Сегодня в Чите в государственных медицинских организациях такой аппарат один. И, конечно, очередь пройти обследования колоссальная», — отметил главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Пимкин. По его словам, первые пациенты смогут пройти диагностику на новой технике уже в 2019 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новые власти Забайкалья взяли курс на новую экономическую политику в рамках вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа. Участие практически во всех программах национальных проектов уже позволило привлечь несколько миллиардов рублей инвестиций.

Также в Чите планируется создание единого диспетчерского центра, который поможет сократить время приезда медицинских бригад к пациентам на одну-две жизненно важные минуты.

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