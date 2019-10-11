Пекин, , 06:20 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал ряд назначений и отставок чиновников, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Гао Юй был назначен заместителем генерального секретаря Госсовета, а Чжу Тяньшу — замминистра по делам ветеранов. Хэ Пэйлинь занял пост заместителя директора Администрации национальных правительственных учреждений.

Ло Юнган стал замдиректора Отделения связи Центрального народного правительства в специальном административном районе Макао, сменив на посту Сунь Да. Последний, в сою очередь, стал заместителем директора Государственной администрации традиционной китайском медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Госсовет КНР заменил на своих постах двух заместителей ведомств.

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