Москва, 11 октября 2019, 06:13 — REGNUM Принцип «любое исправление — в пользу правообладателя» будет применён в законопроекте «О совершенствовании государственной кадастровой оценки», заявила глава Росреестра Виктория Абрамченко, передаёт РБК.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал планы правительства рассмотреть законопроект о механизме определения кадастровой стоимости недвижимости.
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