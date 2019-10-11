Пекин, , 06:05 — REGNUM Китайская национальная валюта укрепилась на 3 базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 11 октября агентство Синьхуа

Китайские юани Junjiewu99

Курс китайской валюты на 11 октября составил 7,0727 юаней за доллар США, укрепившись к доллару на уровне погрешности. На 9 октября курс юаня составил 7,0728 к доллару США, таким образом, можно констатировать, что Центробанк Китая удерживает валюту на стабильной отметке.

Напомним, что в 2019 году произошел резкий обвал курса юная в связи с резким обострением торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом против Поднебесной. Эксперты назвают этот обвал с асимметричными ответными мерами со стороны Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань незначительно ослаб по отношению к доллару США