Барнаул, , 05:56 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM слова руководителя онкологического центра имени Блохина Ивана Стилиди, где по итогам внеплановой проверки были выявлены серьёзные нарушения.

«У меня реплики руководителя центра имени Блохина Ивана Стилиди, который сейчас в центре всеобщего внимания, вызывают недоумение. Какие «финансовые» проблемы он имеет в виду, говоря о необходимости снижения зарплаты и сокращения ставок? Если это так широко распространенная среди медучреждений кредиторская задолженность, то даже в регионах научились справляться с такой ситуацией: где-то поменяли недостаточно компетентное руководство, где-то добавили финансирования — но в большинстве случаев обошлось без сокращения штатов и снижения зарплаты.

Видимо, в онкоцентре им. Блохина происходит что-то из ряда вон выходящее. Это же не частная клиника, которая не выдерживает конкуренции в бизнесе и чтобы удержаться на плаву прибегает к таким жестким мерам. Напротив, Национальный медицинский центр имени Н.Н. Блохина — это одно из крупнейших государственных учреждений со стабильно высоким финансированием. Разумеется, все происходящее выглядит нецивилизованно и дико. Совершенно ясно, что никак нельзя допустить сокращения квалифицированного персонала самого известного в России онкологического центра, какими бы ни были финансовые проблемы, ведь это медучреждение, по сути, является национальным достоянием», — подчеркнул эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзные нарушения в работе Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина выявили в ходе внеплановой проверки. По словам главного внештатного гематолога Минздрава Александра Румянцева, до середины 2019 года дети получали лечение по инновационным протоколам с недоказанной эффективностью, также некорректно оформлялась медицинская документация.

Данная проверка инициирована после конфликта персонала и нового руководства онкоцентра. Его директор Иван Стилиди заявил, что уволил два десятка врачей за полтора года и, вероятно, придётся пойти на сокращения из-за сложного финансового положения.

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