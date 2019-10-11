Южно-Сахалинск, , 05:36 — REGNUM В Сахалинской области с сентября всем пенсионерам установили ежемесячную доплату к пенсии в 1 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Купюра в 1000 рублей

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По информации министерства социальной защиты, в сентябре 163 тыс. получателей пенсии получили и сахалинскую доплату. При этом доплата не учитывается в общем доходе пенсионера.

Также в ведомстве уточнили, что в регионе минимальный размер пенсий увеличился до 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум пенсионера в Еврейской автономной области на 2020 год установлен в размере 11 709 рублей.