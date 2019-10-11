Магадан, Магаданская область, , 04:53 — REGNUM Магаданская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей на устранение проблем в региональном здравоохранении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Колымский губернатор Сергей Носов после заседания правительства РФ 10 октября, рассказал, что вопрос о дотациях региону решён положительно.

«Я хочу отметить, что правительство очень активно поддерживает Магаданскую область. Деньги пойдут на погашение задолженности в медицинской сфере, мы разблокируем все счета наших районных, областных больниц. Но все руководители, работающие в этой сфере, должны понимать ответственность за расходованием каждого рубля и за эффективностью расходования мы будем внимательно следить», — заявил в интервью «Magadanmedia» Сергей Носов, добавив, что намерен увеличить по майским указам заработную плату бюджетникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября состоялось заседание правительства РФ, где одним из вопросов было обсуждение дотаций бюджету Магаданской области на повышение зарплаты работников бюджетной сферы и погашение долгов учреждений здравоохранения.