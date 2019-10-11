Петропавловск-Камчатский, , 04:35 — REGNUM В Минтрансе РФ задумались о перенятии опыта Скандинавии, где давно применяются тёплые дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков сказал, что в некоторых регионах страны вполне возможно использование дорог с подогревом, в частности, на Камчатке за счёт тёплых источников.

«Я вот верю, что на Камчатке такая технология будет реализована — горячие источники, их вполне можно пустить на подогрев дорог. На Камчатке такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется. Могут попробовать, почему нет», — считает Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, в РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для быстрого таяния снега и наледи на дорогах.