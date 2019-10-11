Казань, , 03:11 — REGNUM Министр экономики Татарии Фарид Абдулганиев во время парламентских слушаний по проекту республиканского бюджета на предстоящий, 2020 год, отметил, что на сегодня «наблюдается замедление роста экономических показателей». Участники слушаний огласили прогнозы на 2019−2024 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На все три предстоящих года — с 2020 по 2024-й — в республике бюджет ожидается дефицитным. Так на 2020 год доходная часть прогнозируется на уровне 264,8 млрд рублей, расходная — на 267,9 млрд рублей при дефиците 3,1 млрд рублей. На 2021 год дефицит составит 2,8 млрд рублей при доходах 270 млрд рублей, расходах — 272,8 млрд рублей. На 2022 год дефицит спрогнозирован на уровне 2,6 млрд рублей, доходы составят 272,3 млрд рублей, расходы — 274,9 млрд рублей.

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Министерство экономики Татарии на 2020 год прогнозирует темп роста внутреннего регионального продукта на уровне 102,5%, а объём отгруженной продукции планируется довести до 2,941 трлн рублей. За счёт ввода новых промышленных мощностей, запланированного у крупных налогоплательщиков в 2020 году, индекс промышленного производства в 2020 — 2024 годах должен составить 101,3 — 103,8%. В агроотрасли показатель роста не превысит в ближайшие годы 2%.

До конца 2019 года республиканские компании должны заработать порядка 485,9 млрд рублей, а к 2024 году ведомство Абдулганиева прогнозирует по уровню прибыли умеренный рост — до порядка 517 млрд рублей.

Минфин Татарии рассчитывает, что на следующий год налог на прибыль, который является одним из формирующих доходную часть бюджета, принесёт казне 100 млрд рублей.

Бюджеты муниципалитетов свёрстаны бездефицитными. Участники слушаний отметили, что, несмотря на это, нужно вести работу по поиску резервных источников доходов для районов.