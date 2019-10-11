Москва, , 03:06 — REGNUM Повышение пенсий будет идти быстрее, чем рост среднего индекса цен, заявил Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова, пишет «Вечерняя Москва».

Комментируя слова главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова о повышении страховых пенсий к 2020 году, Ордов сказал:

«Повышение пенсий будет происходить опережающими темпами по сравнению со средним индексом цен в нашей стране».

По его словам, сейчас, благодаря профициту бюджета, можно поднять выплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дроздов 10 октября заявил, что в будущем году неработающим пенсионерам поднимут страховую пенсию по старости.

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