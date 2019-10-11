Ла-Пас, , 09:16 — REGNUM «Мы хотим, чтобы Боливию знали в качестве энергетического сердца региона и знали что промышленная добыча лития — основа её национальной экономики», — заявил руководитель администрации президента Боливии Хуан Кинтана. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кинтана уточнил, что правительство стремится наладить сбыт лития на мировых рынках.

Он добавил, что президент Эво Моралес намерен превратить Боливию в страну, определяющую мировые цены на литий.