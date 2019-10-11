Карачи, Пакистан, , 09:14 — REGNUM 10 октября Председатель Государственного банка Пакистана (центробанк) Реза Бакир заявил, что «болезненные, но необходимые» меры по стабилизации экономики уже дают результаты.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава финансового регулятора отметил, что за два предыдущих месяца средний ежемесячный дефицит платежного баланса (главная экономическая проблема в Пакистане) сократился вполовину.

Хорошим показателем, по мнению экономиста, стало то, что валютные резервы страны стабилизировались и даже увеличились за последнее время. Более того, Реза Бакир ожидает, что к концу 2019−2020 финансового года Госбанку удастся остановить инфляцию, которая угрожает уровню жизни населения. Для стабилизации экономической ситуации Госбанк по требованию Международного валютного фонда перешел на плавающий курс национальной валюты, а правительство обязалось улучшить собираемость налогов, отказавшись от многих льгот и субсидий.