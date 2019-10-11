Аддис-Абеба, , 09:26 — REGNUM Министерство горнодобывающей промышленности и нефтяной промышленности Эфиопии сообщило о снижении доходов страны от экспорта золота в последние годы, доход за последний из которых — 2019 год — был рекордно низким и составил всего 32 миллиона долларов США. В своем заявлении советник Министерства Тевольдебырхан Абай отметил, что доходы страны от экспорта золота со временем сократились с 445 миллионов долларов США в 2014 году до 32 миллионов в 2019 году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Советник связывает рекордно низкую прибыль от экспорта золотого ресурса с постоянно растущей контрабандной торговлей с рудников по добыче золота. По словам Абая, отсутствие официальных покупателей золота прямо на участках добычи и высокая вовлеченность постоянно растущих «брокеров» в золотодобывающий бизнес сильно повлияли на снижение доходов от экспорта драгоценного металла.

Золото является основным экспортным сырьем Эфиопии и добывалось с древних времен, главным образом в виде россыпного или свободного золота. Единственный крупный золотой рудник страны, Лега Демби, в южной части страны, который принадлежал горнодобывающей компании Midroc, был закрыт в 2018 году после публичного протеста населения против деятельности компании.

Директор по развитию рынка и сети Министерства Бетру Хейль отметил, что с целью увеличить доходы от горнодобывающего сектора, Национальный банк Эфиопии в сотрудничестве с недавно созданной таможенной комиссией строит центры обработки золота рядом с объектами по добыче.