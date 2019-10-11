Тирасполь, , 00:04 — REGNUM В Приднестровье проходит седьмой Приднестровский международный инвестиционный экономический форум. Как передает ИА REGNUM, в нем принимают участие представители Приднестровья, Молдавии, Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Румынии, Австрии, Израиля, Франции, Германии, Италии, США — всего 22 стран мира.

Президент ПМР Вадим Красносельский в обращении к гостям заявил, что главная цель мероприятия — рассказать о Приднестровье и его экономическом потенциале. «Приднестровье — непризнанное государство, и, к сожалению, за его пределами очень много мифов и искажённой информации. Очень мало информации о нашем потенциале, о нашем народе. Все вспоминают войну 1992 года и говорят о непризнанности государства», — сказал Красносельский.

По его словам, «непризнанность — это лишь внешняя оболочка, главное заключается во внутренней сути Приднестровья, которая складывается из мира, правопорядка и безопасности, экономической и экологической стабильности, социальной справедливости, инвестиционных возможностей, отсутствия коррупции».

Приднестровье, по словам президента, предлагает «бизнес без всякой политики и коррупции». «Мы привлекательны, но информационный вакуум надо прорывать. Данный форум и будет решать эту проблему», — сказал Красносельский.

Среди предлагаемой Приднестровьем продукции — металлургия, энергетика, текстиль и продукция лёгкой промышленности, продукты агропромышленного комплекса и услуги для туризма. «Всё это мы можем предложить, мы интересны для мира. Если с нами торгует весь Европейский союз — это говорит о многом, наша продукция интересная, экологически чистая и безопасная. Такую продукцию может предложить не каждое государство на современной карте мира», — заявил Красносельский.

«Вопрос признания — вопрос технический. Вопрос внутреннего состояния — это наша задача, и президента, и любого рядового гражданина ПМР, и это в наших силах. Не надо ни на кого надеяться. Это наша задача и мы её выполним, мы будем привлекательны для инвестиций», — подвел итог Вадим Красносельский.