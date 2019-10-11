Казань, , 00:02 — REGNUM Новая ОЭЗ «Алма», создаваемая в Татарии, позволит привлечь 67,9 млрд рублей инвестиций в экономику республики и более 1,4 тыс. новых рабочих мет. Об этом заявил глава минэкономики региона Фарид Абдулганиев.

Он уточнил, что в новой особой экономической зоне будут работать не мене 17 компаний-резидентов.

«Институт экономических зон доказал свою эффективность в республике», — цитирует министра «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, проект планировки особой экономической зоны «Алма» был утвержден правительством Татарии в сентябре 2019 года. Новая площадка будет создана на территории трех районов — Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского. Площадь ОЭЗ составит около 462 га. Стратегическим партнером проекта выступает компания «Татнефть».