Лондон, , 23:55 — REGNUM Послание главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо поддерживает рост цен на нефть, 10 октября передает агентство Reuters.

«Баркиндо послал сигнал, что ОПЕК серьезно относится к поддержке цен» , — уверен аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По словам аналитика OANDA Эдварда Мойя, заявление Баркиндо означает, что «ОПЕК + продолжит сокращать добычу на протяжении большей части 2020 года».

Однако аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга уверен, что рынок в настоящий момент «не является ни бычьим, ни медвежьим», и на нефть продолжает оказывать влияние риск снижения мирового спроса.

В настоящий момент нефть марки Brent держится выше 59 за баррель. За день торгов «мировой эталон» вырос в цене более чем на 1%.

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