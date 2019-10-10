Казань, , 23:51 — REGNUM Машиностроение — один из ключевых сегментов экономики Татарии. В республике производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда и другая машиностроительная продукция, востребованная во всем мире, заявил глава региона Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Глава Татарии в числе лидеров отрасли назвал КамАЗ, который поставляет продукцию более чем в 50 стран. Помимо грузовиков предприятие производит электробусы, беспилотники, новое поколение автомобилей К5.

Лидером судостроения был назван зеленодольский завод имени А.М. Горького, который с 2010 года увеличил выпуск продукции в два раза. На сегодняшний день в Зеленодольске строится каждый третий военный корабль в России. По проектам Зеленодольского проектно-конструкторского бюро — также одного из флагманов отрасли — построено более 800 кораблей в России.

«Высокое доверие руководства страны по воспроизводству самолетов Ту-160 и модернизации Ту-22М3М нужно оправдать высоким качеством и своевременным исполнением гособоронзаказа. В то же время заводу необходимо сохранить компетенции и в гражданском авиастроении», — отметил Минниханов и Казанский авиационный завод.

Глава региона напомнил, что при поддержке правительства РФ и госкорпорации Ростех была проведена глубокая модернизация Казанского вертолетного завода.

Минниханов уточнил, что на территории республики работают 13 предприятий «Ростеха», на которых трудятся около 44 тыс. человек. По итогам 2018 года объем выпущенной продукции превысил 178 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ОЭЗ «Иннополис» в мае стартовало строительство сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации. Стратегическим партнером проекта является Ростех. На площадке будут производиться самолеты Т-500 — это первое в современной истории России сертифицированное воздушное судно сельскохозяйственного назначения.