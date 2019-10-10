Каир, , 23:40 — REGNUM Реализация амбициозных национальных египетских проектов открывает возможности для развития двустороннего сотрудничества, убежден президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин. Делегация палаты с целью укрепления торгово-экономических связей и поиска новых направлений взаимодействия деловых кругов двух стран находится в Каире, где проходит международная выставка «Большая промышленная неделя».

Такими интересными для российского бизнеса Сергей Катырин считает, в частности, строительство АЭС «Аль-Дабаа», создание российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала, модернизацию железнодорожной инфраструктуры с российским участием, продажу в Египет из России более тысячи пассажирских вагонов с перспективой их совместного производства в Египте.

«Совместные производства в этой стране, — отмечает Сергей Катырин, — перспективны, в частности, возможностью дальнейшего совместного же продвижения продукции в африканские страны, недаром Египет считают важными воротами на этот континент».

Потенциал взаимодействия до сих пор, к сожалению, используется только частично, говорит Сергей Катырин: «Общаясь с коллегами из Федерации египетских торговых палат, мы пришли к общему мнению: нужно наладить бесперебойный обмен актуальной деловой информацией, активнее участвовать в выставках, проводить деловые встречи предпринимателей, и, что очень важно, больше работать в регионах двух стран. Так появятся перспективы в том числе и для малого и среднего бизнеса».

Своеобразной «первой ласточкой» на этом пути глава ТПП РФ назвал тот факт, что египетская сторона решила подготовить бизнес-миссии своих предпринимателей в Башкирию, Нижегородскую и Ростовскую области.

«Я уверен, что показатели экономического взаимодействия двух стран и по объему, и по ассортименту обязательно вырастут», — заявил Сергей Катырин, комментируя данные российско-египетского товарооборота. Он в 2018 году составил 7,7 млрд долларов (российский экспорт — 7,1 млрд долларов, импорт — 526,4 млн).

Основные статьи экспорта из России в Египет — пшеница, металлы и изделия из них, нефтепродукты и сжиженный природный газ, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Россия импортирует из Египта прежде всего сельскохозяйственную продукцию, в том числе цитрусовые, а также текстильные изделия. В Египте зарегистрировано более 500 предприятий с участием российских физических и юридических лиц.