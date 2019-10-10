В Китае за последние пять лет отмечено двукратное снижение уровней загрязнения окружающей среды выбросами ТЭС, сообщает 10 октября Синьхуа со ссылкой на специальный китайско-британский доклад, опубликованный газетой China Daily.

Пекин, , 23:32 — REGNUM Авторы исследования отметили, что в период с 2014 по 2017 год в КНР более, чем вдвое сокращены выбросы диоксида серы, оксида азота и твердых частиц, которые способствуют образованию смога, негативно влияющего на здоровье. Для получения результата группа исследователей проанализировала составы выбросов от нефтяных, угольных, газовых ТЭС, а также использующих для энергогенерации сжигаемую биомассу. Сообщается, что особое внимание было уделено угольным ТЭС.

По результатам работы сделан вывод, что заявленная Китаем цель двукратного сокращения загрязняющих выбросов к 2020 году будет успешно достигнута.

Отметим, что выводы доклада опровергают безальтернативность отказа от ископаемых энергоносителей, которые ставятся во главу угла всего климатического процесса, осуществляемого в рамках Парижского соглашения 2015 года.