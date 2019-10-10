Китайское официальное информационное агентство Синьхуа прокомментировало материалы опубликованного заседания Совета управляющих ФРС по монетарной политике, прошедшего 17−18 сентября, сообщается в материале от 10 октября.

Пекин, , 23:22 — REGNUM В материале обращается внимание на обеспокоенность руководства ФРС рядом факторов и тенденций, отмеченных в связи с ростом неопределенности мировой торговой политики, которые могут оказать серьезное негативное влияние на экономику США. В частности, существует угроза уменьшения инвестиций предприятиям, которое, в свою очередь, может привести к снижению занятости и сдерживанию роста доходов и потребления.

Осложнение экономических перспектив США, по мнению главы Совета управляющих регулятора Джерома Пауэлла, связано с ослаблением экономики в большинстве стран и регионов мира, а также ввиду прогрессирующей политической нестабильности, проявлениями которой стали торгово-экономические противоречия, Brexit и др.

Отмечается, что членами Совета управляющих указано на необходимость смягчения монетарной политики.

Как известно, в настоящее время в США разворачивается конфликт между Дж. Пауэллом и президентом страны Дональдом Трампом, предметом которого является требование Белого дома о радикальном сокращении учетной ставки регулятора.