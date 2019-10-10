10 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Совместная работа в интересах государств, во благо народов, создание равных и справедливых возможностей для развития деловых связей, обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг внутри союза и на зарубежных рынках превратит Союз в современное привлекательное объединение, одно из ведущих мировых экономических центров, определяющих глобальную экономическую повестку.

Сергей Небренчин, , 23:29 — REGNUM Примечательно, что экспертная сессия «5 лет Евразийскому экономическому союзу: общество, бизнес, власть» проходит в рамках Первых чтений имени Андрея Андреевича Громыко (10−11 октября 2019 г.), который беспрецедентно долго, в период с 1957 года по 1985 год, занимал пост министра иностранных дел Советского Союза.

ЕАЭС

Его пример в высшей степени ответственного, профессионального, и компетентного отстаивания национальных интересов страны на международной арене — это сегодня наглядный пример всем нам служения государству и обществу в эпоху глобальных вызовов и угроз.

Уже в ближайшее время, 29 октября 2019 года, страна отметит 90-летие со дня смерти еще одного выдающегося политического и общественного деятеля современности, экс-главы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Евгения Максимовича Примакова, который внес весомый вклад в возрождение и развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в том числе возникновение и становление Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).

В мероприятиях в Казани принимают участие представители научного сообщества, органов власти стран — участниц ЕАЭС, Евразийской комиссии, Республики Татарстан, федеральной и региональных торгово-промышленных палат, бизнесмены, эксперты и журналисты.

По мнению президента России Владимира Путина, высказанному на октябрьском расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся в Ереване,«…организация (ЕАЭС, — авт.) уже доказала свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения».

На последнем саммите в Ереване 1 октября 2019 года в качестве наблюдателя принял участие президент Молдавии Игорь Додон, а в качестве почетных гостей — президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лун. ЕАЭС нацелен на переговоры с 13 странами и более чем 20 международными структурами и организациями, в том числе с Израилем, Египтом, Индией, Ираном, Сирией и др., а также с АСЕАН, МЕРКОСУР, Андским сообществом, Латиноамериканской экономической системой, СНГ.

Действительно, реализацию договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которому в этом году исполняется пять лет с момента подписания документа, следует признать достаточно успешной.

В настоящее время ЕАЭС не менее продвинутый интеграционный проект, чем даже Союзное государство Белоруссии и России, которое в качестве Сообщества Белоруссии и России существует с 1996 года. Во многом положительные результаты в евразийской интеграции были достигнуты благодаря развитию делового партнерства и сотрудничества, инициативам бизнеса и экспертов, прежде всего ТПП России.

Как известно, в России национальное предпринимательство, наряду с вооруженными силами, служивым людом, религиозными и другими общественными институтами власти, всегда выступали в качестве основных столпов государственности, внутри‑ и внешнеполитического курса. В отношениях с бывшими советскими республиками, и прежде всего Белоруссией и Казахстаном, а затем Киргизией и Арменией, особая ставка была сделана на восстановление экономических связей и укрепление делового партнерства.

Представители бизнеса наших стран выступают в качестве локомотива развития ЕАЭС. Их инициативы, конкретные дела, договоренности воплощаются в жизнь, находят отражение в законотворчестве, торгово-экономических связях, межгосударственных соглашениях, продвижении Союза на международной арене. Торгово-промышленная палата России, которую сегодня возглавляет Сергей Николаевич Катырин, вносит заметный вклад в развитие евразийской интеграции, выступая её своеобразным локомотивом и продвинутым и заинтересованным драйвером евразийской интеграции.

Она включает в себя около 180 территориальных торгово-промышленных палат, более 70 деловых советов, в том числе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией. ТПП РФ принимает участие в работе Евразийского Делового совета, Консультативного совета глав торгово-промышленных палат ЕАЭС, который призван всячески содействовать вовлечению деловых кругов стран в интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Ведущее российское объединение бизнеса располагает влиятельным экспертным сообществом. Эксперты объединены не только вокруг деловых советов, но и профильных, прежде всего, отраслевых комитетов и других советов, которых около тридцати. Заметный вклад в развитие таможенного законодательства вносят эксперты Таможенного совета при ТПП РФ.

Система торгово-промышленных палат России активно участвует в развитии межрегионального сотрудничества, открытии совместных предприятий, организует деловые миссии в страны ЕАЭС, форумы и конференции, выставки и ярмарки. Актуальной конгрессно-выставочной площадкой для предпринимателей наших стран стал Экспоцентр, являющийся организацией ТПП РФ.

По линии электронной ТПП России нашим деловым партнерам по странам СНГ на безвозмездной основе представляются различные электронные продукты для использования в практической деятельности. ТПП РФ всячески содействует процессу цифровизации экономик государств — участниц ЕАЭС на основе документа «Основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года», утвержденного президентами пяти стран еще в 2017 г.

За время существования ЕАЭС накоплен немалый опыт развития делового партнерства и, в том числе на этой основе, создан внушительный массив наднационального законодательства, которое обеспечивает свободное движение товаров, услуг, рабочей силы в едином экономическом пространстве.

В тесном диалоге с представителями бизнеса был подготовлен и вступил в силу с 1 января 2018 г. Таможенный кодекс ЕАЭС, имеющий статус международного договора. Принято около 50 технических регламентов. Унифицированы все процедуры, связанные с попаданием товаров на общий рынок ЕАЭС.

В дальнейшем ТПП России планирует активно участвовать в работе по «основным трекам» работы ЕАЭС: маркировка товаров и их прослеживаемость; формирование единых рынков энергетических ресурсов, услуг, транспорта; создание механизма «единого окна» в сфере внешнеэкономической деятельности, в практической реализации цифровой повестки, которая должна стать драйвером развития Союза.

К основным проблемам интеграции, в решении которых особо заинтересован российский бизнес, и в частности система ТПП РФ, следует отнести следующие:

устранение препятствий на пути формирования общего рынка труда, снижение негативных рисков от миграции, создание устойчивой системы социального и пенсионного обеспечения граждан;

снятие таможенных ограничений, связанных с доступом товаров и услуг на внутренние рынки, согласование тарифов (товарных и специфических отраслевых) в рамках ЕАЭС, создание специальных механизмов преодоления тарифных различий;

преодоление налоговых обременений, продвижение гармонизации национальных налоговых законодательств, создание предпосылок для их унификации;

обеспечение взаимного признания электронных цифровых подписей (ЭЦП) и банковских гарантий, а также создание единой электронной платформы госзакупок в ЕАЭС;

стремление к конвергенции макроэкономических показателей государств — членов ЕАЭС путём координации их монетарной и валютной политики;

повышение уровня торгово-экономического сотрудничества внутри ЕАЭС по сравнению с внешнеэкономической деятельностью государств — участников объединения с другими зарубежными странами;

формирование общего финансового рынка, создание благоприятных условий для перехода на расчёты в национальных валютах между странами ЕАЭС, предпосылок для выстраивания современной платёжно-расчётной системы ЕАЭС;

создание единого рынка транспортных услуг, развитие устойчивой транспортно-логической системы с выходом в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евросоюз и на Ближний Восток, сопряжение интеграционных процессов ЕАЭС и китайского трансконтинентального проекта «Один пояс, один путь». Неслучайно в рамках октябрьского саммита ВЕЭС 2019 г. в Ереване состоялся международный форум «Транзитный потенциал Евразийского континента».

Повышение эффективности межгосударственной коммуникации, гармонизация интересов государства и предпринимательского сообщества, более активное продвижение интеграционных процессов в медиа стран ЕАЭС позволит успешно разрешить имеющиеся проблемы в рамках Евразийского союза.

Совместная работа в интересах государств, во благо народов, создание равных и справедливых возможностей для развития деловых связей, обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг внутри Союза и на зарубежных рынках превратит Союз в современное привлекательное объединение, одно из ведущих мировых экономических центров, определяющих глобальную экономическую повестку.

Сергей Небренчин — заместитель директора Центра по связям и СМИ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации